Vinicius: “Ho vissuto l’arrivo in Europa tra paure e incertezze ma adesso…”

"Adesso gioco ai videogioco con me stesso e ho già ottenuto 100 presenze col Real..."

Sarà protagonista questa sera della sfida di Champions League del suo Real Madrid contro il Chelsea ( QUI PER INFO E DOVE VEDERLA ). Parliamo di Vinicius , attaccante brasiliano, che ai microfoni del sito ufficiale della Uefa ha parlato del suo approdo in Europa dopo gli anni vissuti in Brasile. Un cambiamento molto importante nelle abitudini e nella testa del giocatore...

DIFFICILE - "Affrontare questi cambiamenti quando si ha solo 18 anni è qualcosa di buono e di cattivo allo stesso tempo", ha spiegato Vinicius a proposito del trasferimento in Europa. "È bello perché hai più tempo per imparare le cose e giocare per diversi anni in Europa, ma affronti anche la paura e l'insicurezza di giocare per il più grande club del mondo e fare le cose per bene. Ero molto giovane quando sono arrivato in un nuovo Paese e ho dovuto cambiare le mie abitudini sia dentro che fuori dal campo per abituarmi ad un'altra cultura calcistica, che è completamente diversa dal Brasile".