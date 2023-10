Vinicius: “Real Madrid miglior club al mondo, ma chiuderò la carriera altrove”

Il calciatore ha accennato al rinnovo, confermando la permanenza: "Credo rimarrò al Real per il resto della mia carriera, tranne per il ritiro. Ho una promessa da rispettare"

Intervenuto ai microfoni di FranceFootball, Vinicius ha stupito tutti riguardo il rinnovo con il RealMadrid. L'ala brasiliana si trova alla grande in blancos e non ha alcun dubbio sul prolungamento del contratto, che secondo diverse fonti spagnole dovrebbe arrivare presto. A far discutere sono però le parole del calciatore riguardo un prossimo futuro, escludendo il Real come club in cui concludere la carriera. Tutto per una promessa...