Walker, il festino in quarantena costa caro: Southgate non lo chiamerà più in Nazionale

Dopo la bella iniziativa per l’emergenza coronavirus, Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, si rende protagonista di una decisione punitiva nei confronti del terzino Kyle Walker. Il calciatore del Manchester City era passato alla cronaca nelle scorse ore per aver violato l’obbligo di isolamento per la pandemia da Covid-19 organizzando una festa con tanto di prostitute e ballerine. Una serata che costerà davvero molto caro al classe .

Infatti, come afferma il Daily Sport, il ct della Nazionale dei Tre Leoni ha deciso per una punizione esemplare: nessuna chiamata all’esterno citizens. Con 48 presenze totali per la Nazionale, l’avventura di Kyle Walker potrebbe essere terminata a causa di questa violazione. La decisione sembra essere irrevocabile nonostante le scuse e il successivo messaggio dello stesso giocatore alla popolazione inglese con l’invito di seguire le leggi e le norme per l’emergenza.

Anche il Manchester City ha deciso di punire il proprio tesserato.