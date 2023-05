Wayne Hennessey eroe del Nottingham Forest: entra, rinvia e… finisce la partita

Eroe di giornata per i tifosi del Nottingham Forest è stato Wayne Hennessey entrato negli ultimi secondi di gara per... un unico rinvio del pallone.

Redazione ITASportPress

Una partita importantissima quella disputata dal Nottingham Forest contro l'Arsenal e che ha sancito, per i Gunners, l'addio definitivo al titolo di Premier League andato ufficialmente al Manchester City. Ma a far parlare non è stato solo il risultato della sfida con l'1-0 dei padroni di casa contro la formazione di Arteta, bensì anche il curioso episodio che ha visto protagonisti i portieri e in particolare la riserva di Keylor Navas, Wayne Hennessey.

Il portiere titolare si trovava in campo ma ha dovuto abbandonare per infortunio a pochi secondi dal termine della gara. Al suo posto, appunto, il compagno che è entrato giusto il tempo per un rinvio, un solo tocco di palla, per poi sentire il triplice fischio.

Ingresso, rinvio e fine della gara per Hennessey che si è preso la scena sui social diventando eroe per tutti gli utenti che hanno assistito all'evento e, ovviamente, anche per i suoi stessi tifosi.