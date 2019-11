Wenger apre al Bayern Monaco: “Mi piacerebbe. Voglio tornare ad allenare…”

Arsene Wenger è pronto a tornare a sedere su una panchina di un club. Lo ha dichiarato lui stesso ai microfoni di beIN Sports rispondendo, per altro, ad una precisa domanda sulla possibilità di approdare al Bayern Monaco che ha esonerato nelle scorse ore Kovac.

Il tecnico ex Arsenal non ha escluso la possibilità, anzi ha decisamente aperto le porte al suo ritorno da protagonista anche nel club tedesco: “Il calcio mi manca. L’intensità, la preparazione di una gara. Quindi certo che sarei interessato. Allenare è la mia vita e chiunque abbia allenato direbbe la stessa cosa che sto dicendo io. Ho allenato dai 33 anni fino ai 69 senza interruzioni e sempre al top. Ad ogni modo dopo 36 anni di panchina, anche se mi manca, un anno senza pressioni non è stato male. La gente che mi conosce bene mi vede più rilassato. Ed è la verità”, ha detto Wenger.