Wenger: “Presto mi rivedrete in panchina, voglio ancora provare il gusto della competizione”

Poco tempo fa aveva detto che sarebbe andato a guidare il Manchester United, rivale di una vita, pur di tornare ad allenare. Parliamo di Arsène Wenger, che ai microfoni del Mirror ha ribadito tale volontà: “Da quando ho lasciato l’Arsenal ho ricevuto alcune proposte interessanti e ne sto valutando alcune – ha detto il 69enne, che è stato mister dei Gunners per 22 stagioni, in occasione del premio Legends of Football 2019 di Londra -. Mi rivedrete presto su una panchina, il quando non lo so con esattezza. Mi sono divertito a stare un po’ distante, ero riluttante a rientrare a caldo. Ancora oggi non posso vivere con il fatto che non andrò mai più in panchina. Di sicuro voglio condividere ciò che so e che ho imparato, desidero riassaggiare l’intensità della competizione”.