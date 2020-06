Werner, sì al Chelsea dopo… chiamata di Klopp

Timo Werner al Chelsea. Sembra essere questa la prima operazione importante del prossimo calciomercato. Nelle scorse ore gli indizi arrivati hanno fatto capire che il futuro dell’attaccante del Lipsia sarà a Londra. Anche alcuni calciatori blues hanno approvato il possibile trasferimento facendo capire che le cose, ormai, sono fatte.

Ma dall’Inghilterra, arriva un ulteriore retroscena che fa capire meglio come siano andate le cose tra Werner e il Chelsea. In questo caso, come l’attaccante tedesco abbia scelto i blues a seguito di… una chiamata di Jurgen Klopp.

REAZIONE – Oltre al Chelsea, e anche all’Inter, si parlava di Liverpool molto interessata all’acquisto del centravanti. Il tecnico Jurgen Klopp è un suo estimatore, ma allo stesso tempo, si può dire sia stato il motivo del sì di Werner ai blues. Come scrive Metro, infatti, una telefonata del manager Reds al giovane attaccante avrebbe mosso qualcosa in lui facendogli decidere per il trasferimento a Londra. Klopp gli avrebbe spiegato che i Reds non potevano comprarlo in questo momento: una questione puramente economica e non legata ad un fattore tecnico. Da qui, l’immediato sì ai rivali inglesi. Una reazione normale per Werner che punta in alto e che nella prossima stagione potrebbe trovarsi sotto la guida di Lampard a sfidare proprio Klopp, magari per il titolo di Premier League…