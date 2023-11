West Ham, divorzio in vista con Moyes: addio alla panchina possibile

Per il manager scozzese, che ha compiuto 60 anni lo scorso aprile, si profila la fine della carriera di allenatore. Il West Ham, secondo il Daily Mail, sarebbe infatti pronto a proporre a Moyes un ruolo in dirigenza, ma pure la Uefa valuta la possibilità di inserire il tecnico nei propri quadri, convinta dall’esperienza accumulata da Moyes in 25 anni di carriera, durante i quali l’allenatore nativo di Glasgow, per 11 anni alla guida dell’Everton, ha vinto solo un Community Shield con lo United nel 2013 prima della Conference con il West Ham.