West Ham, Scamacca punzecchiato da Moyes: “Deve migliorare i dati fisici”

Caso- Scamacca nel West Ham . L'attaccante italiano, pagato circa 40 milioni questa estata, è rimasto seduto in panchina - almeno dall'inizio - nelle ultime quattro partite giocate dalla squadra inglese. Mister David Moyes gli sta preferendo altri compagni e la spiegazione sarebbe da ricercare nella forma fisica del giocatore derivante da qualche allenamento non perfetto.

Come riportato da svariati media inglesi, il manager degli Hammers ha spiegato: "Sappiamo che i suoi dati fisici devono essere migliori di quello che sono. Gianluca deve riprendersi: nessun allenatore vuole schierare la formazione peggiore. Noi allenatori tendiamo a far giocare chi può farci vincere, la squadra migliore. Vogliamo solo che l'impegno sia maggiore. Questa è una delle cose che stiamo cercando. Ci piace per le sue caratteristiche, per il suo gioco. In generale si applica ma ultimamente non è inserito nel lavoro che stiamo facendo".