Wilshere cerca una squadra… a modo suo: sui social diventa virale

Il giocatore è svincolato e cerca un club per rimettersi in gioco

Redazione ITASportPress

Jack Wilshere cerca squadra e lo fa dopo essersi allenato duramente nell'ultimo periodo. Dopo una carriera andata non esattamente come ci si attendeva, il classe 1992 si trova a fare i conti con l'assenza di un progetto, ma soprattutto di un club disposto a dargli un'altra possibilità. Nonostante un passato importante che lo ha visto indossare maglie prestigiose come quella di Arsenal e West Ham, l'inglese ha interrotto il suo feeling col campo lo scorso anno quando terminata l'esperienza al Bournemouth si è ritrovato ad essere svincolato.

Una situazione che ancora oggi non è cambiata e che, come da lui confessato in alcune interviste, gli ha fatto anche pensare al ritiro. Eppure, con grande spirito e autoironia, Wilshere ha deciso di provare un'altra via. Attraverso un filmato girato in collaborazione con Paddy Power, il centrocampista ha creato assieme ai responsabili marketing dell'azienda una campagna ad hoc per trovargli un club.

Nel filmato, dopo diverse soluzioni e gag, ecco Wilshere prendere in mano la situazione e fare un normalissimo appello: "Sono Jack Wilshere: in forma, pronto, in attesa di offerte.... ma non dal Tottenham".