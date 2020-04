Witsel scende in campo per il ‘suo’ Standard Liegi: investimento milionario per non farlo fallire

Il calcio belga ha detto basta. Stagione definitivamente interrotta a causa del’emergenza coronavirus. Uno stop che, come prevedibile, sta causando diversi problemi anche di natura economica alle squadre del campionato. Tra queste anche lo Standard Liegi che, a quanto riportano i media, sarebbe a rischio fallimento.

Secondo Niewusbald, però, proprio per evitare che questo accada, in soccorso di quello che è stato il suo primo club, nonché squadra della sua città, è arrivato Axel Witsel, centrocampista ora in forza al Borussia Dortmund. Una carriera di tutto rispetto per il calciatore che ha guadagnato nel tempo somme davvero importanti. Ecco perché, da quanto si apprende, avrebbe deciso di investire in un progetto immobiliare che prevede l’acquisto dello stadio dello Standard Liegi, il Maurice Dufrasne, così da provare ad aiutarla a non fallire. Si parla di circa 1,5 milioni di euro che il classe 1989 sarebbe pronto ad usare per la squadra del suo cuore in cui ha militato dal 1996 al 2011.

La cifra messa a disposizione da Witsel, però, potrebbe non bastare, così il giocatore si sarebbe mosso per contattare altri calciatori che in passato avevano vestito la maglia del club chiedendo loro uno sforzo per aiutarla. Tra questi ci sarebbe anche il connazionale Fellaini, ora in Cina allo Shandong Luneng.