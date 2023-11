Wolff entra nel calcio? “Pronto a valutare l’ingresso nel Manchester United”

E siccome scoop chiama scoop chissà che in futuro in orbita Red Devils non possa entrare anche Lewis Hamilton, tifoso dichiarato dell’Arsenal, ma per il quale in passato si era parlato di un possibile ingresso nel board del Chelsea: “Lewis è uno dei miei amici più stretti - ha concluso Wolff - In questo momento la sua e la nostra priorità è la guida, ma come ho già detto quando smetterà il nostro rapporto personale e lavorativo continuerà e potremmo anche considerare di espandere insieme le nostre attività di investimento nel campo sportivo”.