Wolverhampton, riecco Raul Jimenez: in gol dopo la frattura del cranio

L'attaccante messicano di nuovo in campo e a segno per la sua squadra

Sguardo al cielo e un'esultanza contenuta, vuoi perché il suo gol è arrivato semplicemente in amichevoli, vuoi perché voleva godersi istante dopo istante quel momento dopo aver passato tanti mesi con l'incertezza di non poter tornare a giocare. Parliamo di Raul Jimenez , attaccante del Wolverhamtpon , che dopo aver fatto il ritorno sul terreno di gioco alcune settimane fa , ha ritrovato adesso anche il gol.

Il bomber messicano, nel corso dell'amichevole estiva contro lo Stoke City, si trova al posto giusto nel momento giusto e, in area di rigore, dopo la respinta corta del portiere avversario, segna con la sua solita freddezza. Si tratta di un goal importante per lui, in quanto è il primo dopo il tremendo infortunio avuto 8 mesi fa quando nel novembre 2020 subì la frattura del cranio.