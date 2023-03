Wolverhampton, tutti pazzi di Lopetegui: porta 3 pizze in conferenza stampa

L'allenatore ha sorpreso tutti i media offrendo pizze in conferenza stampa.

Redazione ITASportPress

Tutti pazzi per mister JulenLopetegui al Wolverhampton. Non solo per i risultati che sta ottenendo con la squadra ma anche per il modo in cui si è integrato con tutto l'ambiente del club inglese. L'allenatore dei Lupi ha conquistato tutti anche con il suo ultimo gesto.

Il mister ha sorpreso in conferenza stampa verso il match di domenica contro il Newcastle portando tre pizze da offrire ai giornalisti. L'allenatore è entrato col sorriso prima di presentare la sfida domenicale di Premier League con in mano tre cartoni di pizza e ha spiegato: "Queste sono per la porta inviolata", con riferimento alla recente vittoria per 1-0 contro il Tottenham di Antonio Conte dello scorso 4 marzo.

Il classico cleen sheet non capitata alla squadra di Lopetegui dallo scorso 4 febbraio contro il Liverpool. Ma non solo. Ci sarebbe anche un altro motivo dietro questo gesto. Lopetegui, infatti, è solito "premiare" i suoi calciatori dopo ogni gara terminata senza subire reti. In questo caso ha fatto felici anche i media...