Wrexham promosso, Ryan Reynolds show in conferenza: irrompe e vuole due souvenir

La promozione storica fa felici i tifosi del Wrexham e anche i suoi proprietari. In particolare l'attore Ryan Reynolds protagonista in conferenza...

Il Wrexham di Ryan Reynolds e Rob McElhenney è ufficialmente promosso in League Two. Il successo per 3-1 sul Boreham Woo ha permesso al club gallese di arrivare a 110 punti in classifica, 4 in più sul Notts County. Un divario incolmabile con una sola giornata dalla fine della regular season, e che assicura ai Red Dragons un traguardo che mancava da ben quindici anni.