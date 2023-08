Xavi ammaliato da Gundogan: “È la pietra angolare della squadra, Dna da Barça”

Il nuovo grande acquisto del Barcellona è stato Ilkay Gündogan. Il centrocampista ha lasciato il Manchester City per trasferirsi a parametro zero alla corte di Xavi. L'allenatore gode della sua presenza che, a detta dello stesso, sarebbe fondamentale: "Gundogan è la pietra angolare della squadra, non ho dubbi. Ha il DNA da Barcellona e si vede. Non perde mai la palla, fa la differenza in campo ed è bravo a prendere sempre le decisioni giuste" ha dichiarato ai microfono di Barca Universal. Beh, il tedesco ha già lasciato la sua impronta indelebile nel club catalano e la stagione è appena cominciata.