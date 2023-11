Xavi: “La negatività intorno alla squadra condiziona i giocatori”

Il Barcellona ha vinto contro l'Alaves, ma Xavi continua a non essere soddisfatto. Le prestazioni dei suoi, campioni di Spagna in carica, non sono al livello della scorsa stagione. I blagrana occupano al momento il terzo posto in classifica, a due punti di distanza dal Real secondo ed a quattro lunghezze dalla vetta occupata dal Girona. In Champions, dopo tre vittorie nelle prime tre partite, la sconfitta con lo Shakthar ha messo in discussione il primo posto del girone, che si deciderà nella sfida contro il Porto. Dopo il Clasico perso in casa per la doppietta di Bellingham, il Barcellona ha smarrito un po' di fiducia. In seguito, il rendimento della squadra è calato nonostante siano arrivate due vittorie. Per il tecnico catalano, il problema sta nella negatività che si è creata intorno alla squadra: "Non ho dubbi che le critiche ricevute dalla stampa incidano sul rendimento del team. È successo anche a me da calciatore e lo vedo anche adesso. C'è un'atmosfera di negatività che ci avvolge. Tutto quello che viene detto condiziona i giocatori."