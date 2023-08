Xavi: “Tutto il mio sostegno a Jennifer Hermoso. Rubiales intollerabile gesto”

La Spagna femminile ha vinto la Coppa del Mondo, ma in questo momento quasi non interessa più a nessuno. Si parla solo del bacio del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales - sospeso di recente dalla Fifa per 90 giorni - alla calciatrice, Jennifer Hermoso. Sull'accaduto si è espresso anche l'allenatore del Barcellona, Xavi, il quale ha mostrato tutto il proprio supporto per la calciatrice ed il resto della squadra: "Voglio dare il mio sostegno incondizionato a Jennifer Hermoso e alle altre calciatrici - si legge sui profili social ufficiali del club -. Inoltre, da parte mia condanno il comportamento del presidente della Federcalcio spagnola (Rubiales, ndr). Intollerabile. Sono profondamente dispiaciuto che non si parli del risultato storico di vincere la Coppa del Mondo".