Yaya Touré conferma la nuova avventura allo Standard Liegi: “È un onore”

Le indiscrezioni delle ultime settimane trovano conferma da parte del diretto interessato: l'ex centrocampista Yaya Touré è pronto per una nuova avventura in panchina, anche se ancora "solo" come assistente e membro dello staff e non come mister. L'ex storico giocatore ha annunciato sui propri canali social di essere pronto per l'esperienza allo Standard Liegi nel ruolo di assistente appunto.