Zaire-Emery tra la Francia e i compiti: “Seguirò il consiglio di Henry”

Warren Zaire-Emery sta conquistando la Francia. Il diciassettenne ha disputato fin qui un ottimo avvio di stagione con il Psg. Lanciato da Luis Enrique, il centrocampista ha fornito ottime prestazioni con il suo club che gli sono valse la prima chiamata in nazionale maggiore. Il suo esordio avverrà con tutta probabilità nel match contro Gibilterra, ed in conferenza stampa il talento francese ha parlato della sua vita quotidiana tra il calcio e lo studio: "Non ho potuto festeggiare bene la convocazione, avevo lezione dalle 14 alle 19. Mi sarebbe piaciuto vivere il momento con la mia famiglia, loro mi dicono di tenere i piedi per terra e va bene così. Cerco di organizzarmi con i compiti e gli allenamenti, fin qui non è un problema, mi aiuta a mantenere l'equilibrio in casa. Ho fatto 10 esami orali e 12 scritti, o forse il contrario, non ricordo."