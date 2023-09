Zaniolo: “Grazie a Monchi, volevo tanto l’Aston Villa. E preferisco la Premier alla A”

"Quando mi ha chiamato Monchi e mi ha detto che ci sarebbe stata la possibilità di venire a giocare la Premier League all'Aston Villa, l’ho presa al volo: era un’opportunità troppo grossa per me".Nicolò Zaniolo ai microfoni di Sky Sport ha spiegato la vicenda del trasferimento a Birmingham dopo l'esperienza col Galatasaray: "A Istanbul ho un’altra cultura, un altro continente, un’altra vita completamente. Sono cresciuto dal punto di vista umano e calcistico. L'Aston Villa? Le strutture sono un po' più avanti rispetto a quelle italiane, il calcio è molto differente. In Italia più tattica e attesa, qui più propositivo. Per le mie caratteristiche credo sia meglio questo calcio rispetto a quello italiano. Appena arrivato ho capito subito l’importanza e la storia di un club come l'Aston Villa e mi sono messo al lavoro".