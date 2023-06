Zaniolo sul futuro: “Mi trovo bene in Turchia, ma vediamo che succederà…”

Lascia l'Italia alla ricerca di fortuna in Turchia e, tra alti e bassi, la trova. Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di TvPlay del suo futuro, di come si trova al Galatasaray e se è sua intenzione cambiare squadra: "Devo dire che mi trovo molto bene in Turchia, ma vediamo quello che succede nel mercato. In questi casi non si può mai sapere cosa accadrà, può cambiare tutto da un momento all'altro... Io comunque sto molto bene lì". L'attaccante ex Roma è il grande obiettivo della Juventus dalla scorsa estate ormai e, per un motivo o per un altro, le parti non sono mai riuscite a trovare un accordo.