Zaniolo svolta la carriera: per i tifosi dell’Aston Villa è un idolo

Nicolò Zaniolo ha ripreso in mano la sua carriera e fa sognare i suoi nuovi tifosi. L'attaccante italiano ex Roma ha avuto un buon avvio di stagione in Premier League, con l'Aston Villa. Ottimo impatto che ha trovato il suo culmine nella recente sfida di campionato dei Villains contro il Chelsea, con l'attaccante che si è reso grande protagonista. Tanto sacrificio e voglia di dimostrare in campo, figurano come il giocatore con più dribbling riusciti della gara. Una vera e propria spina nel fianco per gli avversari che i tifosi hanno voluto omaggiare al momento della sua uscita dal campo con un coro. In Inghilterra, Nicolò sta facendo veramente bene e lo confermano tutti, dai tifosi all'allenatore Emery. Chi lo avrebbe detto dopo la battuta d'arresto in giallorosso e la successiva "trasferta" al Galatasaray...