Zidane: “Sono ambizioso ma non è il momento di allenare la Francia”

E proprio parlando della doppia esperienza con i Blancos: "Ho sempre creduto in me stesso. La seconda tappa al Real? Non preparo le cose, faccio quello che mi sento.. Avevo fatto due anni e mezzo, avevamo vinto tanto e avevo bisogno di riposo. Otto mesi dopo mi ha chiamato il presidente Florentino Perez e mi sono rituffato subito, ma mi dicevo: 'Perché tornare dopo tutto quello che ho fatto? Perché correre il rischio di fare meno bene?' Ma non faccio calcoli, agisco istintivamente", ha spiegato Zidane.