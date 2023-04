Abodi: “Nessuna chiavetta USB da Moggi su Calciopoli altrimenti…”

CHIAVETTA - Un passaggio interessante a proposito delle parole di Moggi che aveva affermato di aver mandato una chiavetta USB con le intercettazioni su Calciopoli: "Se l'avessi ricevuta l'avrei trasmessa all'autorità giudiziaria. Ma non ho ricevuto nessuna chiavetta. Se vogliamo ripartire anche con una rivisitazione dell'accaduto, bisogna essere chiari e trasparenti: non ho ricevuto nessuna chiavetta", ha voluto precisare Abodi sul tema.

EUROPEI 2032 - "Gli Europei 2032 che verranno assegnati a ottobre sono una grande opportunità. Sembrano fatti per noi, mancano nove anni. I nostri tempi nel costruire gli stadi li sappiamo: dobbiamo cercare di semplificare la costituzione del comitato interministeriale proprio a supporto degli Europei e per rafforzare la candidatura. In più abbiamo costituito una cabina di regia sui dieci stadi più uno (Palermo) coinvolti per gli Europei. C'è lavoro da fare e non c'è tempo da perdere".