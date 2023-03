Adani: “Rose Inter e Juventus le più forti. Ma se non vincono c’è una ragione”

Lontane dalla vetta in campionato, ancora in corsa in Champions e in Europa League. Lele Adani ha parlato di Inter e Juventus a Tuttosport sottolineando che qualche errore, negli ultimi anni, evidentemente è stato commesso.

In ottica Inter e sulle critiche a mister Inzaghi, l'ex difensore ha commentato: "Io credo sempre che l’analisi critica se costruttiva sia sempre da accettare anche perché nella nostra Serie A le rose di Inter Juventus non sono le più forti, sono nettamente le più forti. Quindi se per due anni di fila Inter e Juventus non vincono, è giusto porsi degli interrogativi, è giusto capire eventualmente anche dove rimediare. Io penso che con la rosa a disposizione di Inzaghi è giusto chiedergli qualcosa in più".