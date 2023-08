Adidas, presentati i nuovi palloni Uefa Champions League e Women’s Champions

La Adidas ha ufficialmente svelato quelli che saranno i palloni che ci accompagneranno per la fase a gironi della Champions League 2023/2024 e della Women's Champions. Con l'avvicinarsi delle fasi a gironi dei maggiori tornei europei, adidas svela i palloni da gioco ufficiali per la UEFA Champions League 2023/24 e la UEFA Women's Champions League. Ispirati agli inni pre-partita che risuonano negli stadi prima dei calci d’inizio, i nuovi design rendono omaggio a queste iconiche sinfonie e alle insostituibili sensazioni di eccitazione e attesa che ne derivano. Su uno sfondo argento metallizzato, la versione maschile dell'Official Match Ball integra una singola lettera del testo del coro immediatamente riconoscibile - "THE CHAMPIONS" - su ciascuna delle 12 stelle, in un ricco stile calligrafico. Le rappresentazioni visive dei toni musicali della canzone intersecano le stelle, in un sorprendente viola, rosso e blu - colori scelti appositamente per rappresentare la regalità calcistica che compete per l'ambito trofeo della UEFA Champions League.