Aguero, dietrofront: “Non avrò ruolo nell’Argentina ai Mondiali. Voglio essere tifoso”

La decisione dell'ex attaccante

Redazione ITASportPress

Tutto sembrava essere pronto per un lieto fine importante tra Sergio Aguero e l'Argentina per andare insieme al Mondiale. Invece, l'ormai ex calciatore, costretto al ritiro per problemi di salute nei mesi scorsi, non seguirà l'Albiceleste come componente dello staff del CT Scaloni e neppure con altri ruoli ufficiali.

Nonostante le ultime settimane avevano fatto comprendere che le parti avrebbero trovato un modo per collaborare, in queste ore, il Kun ha spiegato a ESPNdi come abbia optato per dire no a qualsiasi posizione. L'ex centravanti vuole sostenere Messi e compagno solamente come tifoso.

DECISIONE - "Mi avevano invitato ad essere componente dello staff dell'Argentina per il Mondiale, è vero. La proposta era sul tavolo", ha detto Aguero. "Ho parlato col presidente Tapia del tipo di ruolo che mi chiedevano. Io sono stato però chiaro: voglio seguire la squadra come tifoso. Solamente questo. Avevo parlato anche con Messi e Scaloni e ho capito cosa volevano eventualmente da me. Ma ripeto, non voglio responsabilità ufficiali in questo momento. Desidero godermi il Mondiale come tifoso dell'Argentina. Se vorranno potrò essere usato come immagine o ambasciatore ma non in altro modo. Preferisco non avere una responsabilità quotidiana con l'Albiceleste".