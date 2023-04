Alberto Zaccheroni è stato dimesso dall’ospedale. Le condizioni

Finalmente la bella notizia: Alberto Zaccheroni ha lasciato l'0spedale Marconi di Cesenatico dove era ricoverato da più di due mesi. L'ex tecnico del Milan era stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è rimasto in terapia intensiva dallo scorso 10 febbraio, per trauma cranico causa incidente in casa. Dopo lo spavento iniziale, le condizioni dell'allenatore sono andate migliorando di giorno in giorno fin quando è arrivato il via libera di lasciare la struttura.