Ancelotti CT del Brasile? Kakà e Ronaldo “in missione” per convincerlo

Tra Real Madrid e Brasile: il mister di Reggiolo deve sciogliere il rebus sul suo futuro.

Redazione ITASportPress

Restare al Real Madrid o tentare l'avventura come CT del Brasile? Questo il rebus che mister Carlo Ancelotti deve sciogliere da qui alla fine della stagione. Sebbene l'allenatore abbia più volte espresso il proprio desiderio di rimanere in Spagna come mister dei Blancos, i rumors sul suo possibile impiego come commissario tecnico della Nazionale verdeoro si stanno continuando a moltiplicare.

Adess, secondo The Athletic, gli ex nazionali brasiliani Kakà e Ronaldo, il Fenomeno, sarebbe "in missione" per provare a convincere l'italiano a dire di sì al Brasile.

I due ex calciatori starebbero provando a trattare con Ancelotti per conto della Federcalcio brasiliana. Difficile ipotizzare come andrà a finire questa vicenda ma è probabile che la questione venga decisa solo dopo che sarà stato definita l'attuale stagione del Real, tra Liga e Champions League.

In particolare pare che sarà proprio la Coppa decisiva per il futuro del tecnici. In caso di trionfo per il secondo anno di fila, Ancelotti potrebbe prolungare ancora il proprio contratto che, ora, ha scadenza al 2024.