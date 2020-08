Ansu Fati predestinato e… Jorge Mendes diventa il suo nuovo procuratore

I migliori giocatori assistiti dai migliori procuratori. Ecco perché, come riporta Mundo Deportivo, non fa poi così clamore che Jorge Mendes si sia mosso per diventare il nuovo agente del 17enne del Barcelona Ansu Fati.

Jorge Mendes: ecco Ansu Fati

Fresco di convocazione per la Nations League con la Spagna, il giovanissimo centrocampista o attaccante del Barcellona Ansu Fati è passato alla corte di Jorge Mendes. Il procuratore ha preso il posto di Rodrigo Messi, fratello del più noto giocatore argentino, che prima aveva la procura del giocatore.

Il gioiellino spagnolo allarga così la serie di giocatori e allenatori assistiti da Jorge Mendes che vanta talenti del calibro di Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Diego Costa, ma anche tecnici come José Mourinho e Scolari. Ansu Fati è legato al Barcellona fino al 2022 e nel suo contratto c’è già una clausola di rescissione da 170 milioni di euro che dovrebbe presto salire a 400 rendendolo, di fatto, incedibile.

