Arbitro donna 16enne aggredito dall’allenatore. Il tecnico si difende: “Le ho solo messo una mano sul braccio”

Ha fatto il giro del web la notizia dell’aggressione ai danni di un arbitro donna di 16 anni in una match di Under 15 femminile. Il fatto è accaduto durante la sfida tra Real Meda-Rivazzanese e a seguito di una rete prima convalidata e poi annullata si è scatenato l’inferno con il tecnico della squadra ospite protagonista in negativo di un vero e proprio assalto alla direttrice di gara.

Il Giorno riporta oggi le parole del tecnico Paolo Bottazzi che ha voluto ricostruire la sua versione dei fatti: “Ci sono stati molti errori da parte del direttore di gara come sul loro primo gol, ma questo ci può stare. Aall’ultima azione di gioco mentre l’arbitro stava fischiando la fine del match il Real Meda è andato in rete, ma subito il gol è stato annullato. Poi, con le proteste delle giocatrici di casa è stato convalidato. A quel punto mi sono avvicinato al direttore di gara chiedendo spiegazioni“. E qui il chiarimento: “Il mio errore è stato metterle una mano sul braccio: avrei dovuto parlarle con le mani dietro la schiena, ma non ho insultato e aggredito quella ragazza. Siamo entrati nello spogliatoio e guardando il regolamento l’arbitro ha deciso di non convalidare la rete scrivendo sul referto il risultato di uno a uno. Per quanto riguarda il genitore che avrebbe scavalcato per entrare in campo, in realtà è entrato attraverso una porta aperta chiedendo solamente spiegazioni”. “Sono molto triste perché in tanti anni di calcio non mi è mai successa una cosa del genere, sono una persona seria e quello che è successo a Meda non mi fa star bene, anche perché è stato ricostruito tutto in maniera diversa dalla realtà”.