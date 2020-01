Atalanta da record: secondo attacco più prolifico in Europa dietro solo al Manchester City

L’Atalanta vola. E lo fa grazie alla sua qualità migliore: l’attacco. Sono sette i gol rifilati al Torino nell’ultima gara di campionato e sono 57 in totale le reti messe a segno dalla Dea in questa stagione. Ben 18 in più rispetto alla Juventus, capolista di Serie A.

Lo sottolinea Squawka Football su Twitter che mostra come l’attacco della squadra di Gasperini sia assolutamente al top in Europa. Infatti, Zapata, Ilicic, Gomez, Muriel e compagni sono secondi nella speciale classifica dei reparti avanzati più prolifici nei primi top 5 campionati. La Dea si ‘arrende’ solamente al Manchester City, arrivato a quota 65 gol ma in 24 gare. I nerazzurri, invece, sono a 54 ma hanno giocato 21 giornate di campionato.

Alle loro spalle il Bayern Monaco con 55 gol ma solamente 19 partite disputate. Fuori dal podio il Liverpool con 54 reti in 23 partite.