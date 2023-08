Atalanta, Gasperini non si nasconde: “De Ketelaere? Mi piace molto…”

In chiave mercato e futuro: "In attacco non sono entrati Muriel e Cambiaghi, ma abbiamo dei numeri. Zapata viene spacciato per finito per gli infortuni ma non è così, anche Scamacca e Touré hanno avuto infortuni. Zapata è un giocatore a posto e lo ha dimostrato stasera. Sarei molto contento di De Ketelaere perché mi piace molto, sarebbe bello averlo da noi. Siamo contati in alcuni reparti, non si considera che molti giocatori che sono andati via. Va benissimo ma dobbiamo completare la squadra".