Atalanta, Gasperini: “Non so chi allenerò a settembre. Non si fa programmazione così”

Primi malumori palesati dal mister della Dea in chiave mercato e nell'ottica della rosa che sarà effettivamente a sua disposizione per la prossima stagione.

Al netto del 10-1 rifilato alla Rappresentativa Città di Clusone nel primo test amichevole pre stagionale, Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , tira le orecchie alla società e non fa sconti con le sue parole in chiave mercato ma soprattutto in ottica della rosa dei calciatori che effettivamente avrà a disposizione per l'annata 2023-24.

"E' un mercato veramente complicato e difficile, in generale: è bloccato e condizionato, non in linea con le esigenze degli allenatore. Tutti si parlano, prendono tempo: è un chiacchiericcio continuo", ha esordito Gasperini come riportato da GOAL. "Siamo al 10 luglio con un gruppo del quale non sapremo chi alleneremo a settembre: non si può parlare di programmazione così. Nel mio mondo ideale il mercato finisce il 21 luglio".