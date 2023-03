Atalanta, i segreti di Scalvini: “Poca PlayStation. Valgo 40 milioni? Penso che…”

Parla il calciatore nerazzurro tra presente e futuro.

Redazione ITASportPress

Intervistato dal Corriere della Sera edizione di Bergamo, il difensore o centrocampista dell'AtalantaGiorgioScalvini ha parlato del suo exploit, tra segreti e ambizioni per il futuro. Di seguito uno stralcio.

A 19 anni, il giocatore è diventato un punto fermo della squadra di Gasperini e ha visto il suo valore di mercato arrivare a 40 milioni: "Cosa ne penso? Anche grazie al mio carattere riesco a rimanere indifferente, cerco di stare il più lontano possibile da queste cose, penso al campo, agli allenamenti, a tutto ciò che riguarda il calcio vero e proprio, sono focalizzato solo su quello", ha detto il giocatore.

Poi, parlando dei suoi hobby e della sua mentalità: "Il segreto per fare tutto bene tra lavoro, studi e famiglia? Non gioco alla playstation! Cerco di dare precedenza ai rapporti con le persone, mi piace uscire con gli amici e la fidanzata, passare il tempo in famiglia".

"Come mi vedo tra 1 anno e poi tra 5? Sinceramente non saprei, so solo che devo fare bene adesso, qui all’Atalanta, è la mia priorità".

Tornando al calcio e alle ambizioni dell'Atalanta: "Meglio guardarsi le spalle (in classifica) o guardare davanti alla zona Champions? Bisogna affrontare la gara in sé senza avere pensieri alla classifica, solo così puoi dare il meglio, poi vedremo in che posizione ci troveremo a 5 o 6 giornate dalla fine per capire se stare più attenti chi ci sta davanti o a chi ci sta dietro".