Atalanta, i tifosi salutano Gomez: “7 anni intensi e onorati. Grazie Papu”

A poche ore dall’addio del Papu Gomez, arriva il saluto anche da parte dei tifosi dell’Atalanta al calciatore argentino. Un bel gesto da parte dei fan che hanno voluto omaggiare quello che è stato il loro capitano. La tifoseria ha mostrato uno striscione davanti al Gewiss Stadium per far sentire tutto l’affetto per il campione argentino.

Il messaggio dei fan per Gomez

“Sette lunghi campionati, belli, intensi e onorati. Grazie Papu”. Questo il messaggio firmato dalla curva nord di Bergamo, rivolto al giocatore trasferitosi al Siviglia in questo mercato di gennaio.

A sua volta il giocatore, solamente poche ore prima aveva pubblicato sui social un filmato accompagnato da alcune parole in cui ringraziava la città e tutto l’ambiente: “La maglia sudata sempre. A presto Bergamo. Mi mancherete! E sempre forza Atalanta”.

LE PAROLE DI GASPERINI SULL’ADDIO DI GOMEZ