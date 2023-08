Atalanta, Scamacca: “Ho scelto posto ideale per me. Gasperini mi ha detto…”

"L'allenatore mi ha detto che ho qualità nascoste che però lui vede: è la cosa che mi ha colpito di più". Sono queste alcune delle prime parole di Gianluca Scamacca dopo l'approdo ufficiale all'Atalanta. L'attaccante, dopo una stagione al West Ham, è tornato in Italia in Serie A e farà di tutto per prendersi un posto nella Dea di mister Gasperini.