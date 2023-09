Bale sbarca nel golf, sarà presente nel nuovo gioco PGA Tour 2K23

Una passione sfrenata per il Golf, forse anche maggiore di quella per il calcio. Lo ha detto più volte in passato Gareth Bale, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è dato proprio a questo nuovo sport. Ed ora una nuova soddisfazione: l'ex attaccante del Real Madrid comparirà presto in quello che è considerato il miglior videogioco di simulazione golfistica al mondo, PGA Tour 2K23. Il gallese sarà un vero e proprio personaggio giocabile della nuova uscita targata 2k e sarà il primo nel suo genere. Nella storia, infatti, non è mai capitato che un calciatore potesse comparire nel gioco di un altro sport. Una buona notizia per Bale, che tanto si è dedicato al golf in questi ultimi mesi.