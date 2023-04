Da Balotelli a Giroud: quante polemiche per lo scambio della maglia

Un gesto comune e piuttosto frequente nel calcio moderno ha alzato in alcune occasioni diverse diatribe

Il gesto di scambiarsi la maglia terminata la partita è una delle cose più comuni nel mondo del calcio. Tuttavia, però, spesso ci sono state delle polemiche. L'ultima ha coinvolto il centrocampista Matheus Vital del Cruzeiro, ma in passato ci sono stati episodi anche ben più noti.

Nel 2021, ad esempio, lo scambio di magliette tra Neymar (PSG) e il centrocampisa del Bordeaux Onana, non era stato accolto di buon grado dai tifosi ospiti. All'epoca, lo scambio avvenne all'intervallo, quando la squadra del fuoriclasse brasiliano stava già vincendo il match. I fan del Bordeaux, infatti, condannarono il loro giocatore, che fu poi costretto a scusarsi.

Un altro episodio è avvenuto nel primo turno del Mondiale in Qatar. In quel caso la polemica aveva coinvolto l'attaccante francese del Milan Giroud e l'australiano Irvine. Jason Cummings, attaccante australiano, aveva rivelato che Giroud non voleva scambiare la maglia con gli australiani dopo la partita contro la Francia.