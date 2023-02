Balotelli, i tifosi del Sion lo contestano e bruciano la sua maglia

Situazione bollente in Svizzera per Super Mario.

Redazione ITASportPress

Il feeling tra Mario Balotelli e la Svizzera, ed in particolare l'ambiente del Sion, non sembra essere mai davvero scattato. E nelle ultime settimane, l'attaccante ma in generale il club stanno vivendo un momento negativo.

L'ultimo atto è stata la sconfitta interna per 4-0 contro il San Gallo che ha mantenuto la squadra di Super Mario al nono e penultimo posto in classifica con un solo punto in più del Winterthur ultimo (posizione che costringerebbe allo spareggio con la terza della seconda serie).

Proprio questa situazione davvero negativa ha portato alcuni tifosi a compiere un gesto molto forte ai danni del centravanti italiano. Infatti, come riportato da Blick, alcuni fan del Sion sono arrivti a bruciare la divisa del giocatore con il numero 45.

Neppure il ruolo da capitano ha impedito ai tifosi di evitare questa "frattura" con lui e con il resto della squadra. Per molti Balotelli non si sta impegnando abbastanza e fin qui ha segnato solo 5 reti di cui 3 su rigore in 12 gare.