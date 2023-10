Balotelli, morta a 38 anni l’ex fidanzata Tabby Brown

E' morta Tabby Brown, ex fidanzata di Mario Balotelli. La modella si è spenta all'età di 38 anni e sulle cause non sono state fornite notizie dettagliate. Tabby, nata a Londra, durante la sua carriera, ha collaborato con rinomate riviste di moda, ha lavorato per la rivista erotica Playboy ed ha recitato nella serie televisiva "The Bachelor" trasmessa su Channel 5. Inoltre, è apparsa in campagne pubblicitarie per marchi come Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx. Tabby Brown era conosciuta da molti anche per essere stata precedentemente legata sentimentalmente a noti calciatori, tra cui Raheem Sterling e appunto Mario Balotelli che aveva incontrato la modella in una discoteca la prima volta. La notizia della tragica scomparsa si è rapidamente diffusa sui social visto che Tabby Brown aveva tanti fan e alcune star della musica.