Balotelli non convocato da Mancini, Cassano: “Io l’avrei chiamato perché…”

FantAntonio e Bobo Vieri parlano dell'esclusione di Balotelli dai convocati per il playoff Mondiale

Nelle scorse ore il commissario tecnico dell' Italia Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per il playoff Mondiale che gli Azzurri disputeranno a fine mese contro la Macedonia e, in caso di vittoria, contro la vincente di Portogallo-Turchia. Tra i giocatori chiamati in causa dal CT non figura Mario Balotelli . Una scelta che è stata accolta con pareri differenti da Vieri e Cassano che alla Bobo TV, su Twitch TV, si sono espressi sul tema.

CASSANO - "Balotelli puoi chiamarlo o meno, può piacere o meno. Sono e sarò sempre al fianco di Mancini e delle sue scelte, e tiferò sempre Italia. Detto questo, io Balotelli l'avrei chiamato", ha detto Cassano . "Nella sua genialità e follia, una giocata te la fa negli ultimi minuti. L'avrei tenuto lì, per metterlo nel finale in caso di necessità".

VIERI - Di parere diverso Vieri: ""In tutti questi anni non ho visto nulla. Tanti se tira…, se fa gol…, ma con i se non si va da nessuna parte. Mancini stravede per lui, ma se non l'ha chiamato forse c'è un motivo. Piuttosto che Balotelli, io punto su un altro calciatore… se serve a dare una scossa negli ultimi venti minuti preferisco far giocare Scamacca".