L'ex attaccante dell'Inter e del Manchester City Mario Balotelli , ora in forza all'Adana Demirspor, in Turchia ha affermato che il centrocampista marocchino Adel Taarabt ha un livello tecnico più elevato di Neymar. Il 34enne ha giocato in Italia con Genoa e Milan e adesso è un giocatore dell'Al-Nassr. “Taarabt è tecnicamente più forte di Neymar per me. Neymar è un fenomeno assoluto, è fortissimo, non possiamo certo paragonarli. Ma se parliamo solo di tecnica, allora Taarabt è più forte”, RMC cita Balotelli.