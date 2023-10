Belgio, prima della partita uccisi due tifosi della Svezia

Le squadre sono scese in campo ugualmente

A Bruxelles, prima della partita dell'ottavo turno di qualificazione all'Europeo 2024 tra Belgio e Svezia, due tifosi della squadra scandinava sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Le motivazioni di questo atto sono terroristiche, riferisce il dipartimento di polizia di Bruxelles. La sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Sul posto – riporta Le Soir – sono arrivati numerosi i servizi di emergenza. In un video l'aggressore spiega di essersi vendicato uccidendo le persone che indossavano una maglietta svedese. L'aggressore dichiara sul video inoltre di essere legato all'Isis, ed è ancora in libertà. Il livello di allerta è stato alzato al livello 4, il massimo, che indica una minaccia grave e imminente per la popolazione.