Benatia, cuore Juventus: “Dispiace per l’eliminazione in Champions ma ti rialzerai…”

Ha risposto, seppur con un giorno di ritardo, ad un post social della Juventus. Mehdi Benatia non dimentica la Vecchia Signora che nel dedicargli un ricordo di una sua rete si è vista rispondere con un bel messaggio di augurio per il futuro.

Il difensore marocchino, su Twitter, ha ringraziato la Juventus e ha voluto mostrarle sostegno dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per opera del Porto: “Grazie per questo bellissimo ricordo“, ha scritto Benatia rispondendo al tweet del profilo social dei bianconeri. “Dispiace per l’eliminazione in Champions ma la Vecchia Signora si rialzerà. Siamo tutti con te forza Juve fino alla fine”.