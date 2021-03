Capello, stoccata alla Juventus: “Mandano i giovani a metterci la faccia. CR7? Errore imperdonabile…”

Brucia, e non poco, l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. Esce agli ottavi di finale la Vecchia Signora e le critiche, inevitabilmente, sono servite. Non ha peli sulla lingua Fabio Capello nel parlare dei bianconeri e della doppia deludente sfida contro i portoghesi. Negli studi di Sky, l’ex mister ha detto la sua sull’uscita di scena degli uomini di Pirlo.

Capello attacca la Juventus

“La Juventus ha fatto degli errori elementari nelle due partite col Porto. In Portogallo ci sono state delle disattenzioni, e a Torino Demiral è stato ingenuo in occasione del rigore”, ha detto Capello. “Quello è stato un regalo, non si può cercare l’anticipo in quel caso, bastava restare attaccato al giocatore. Cristiano Ronaldo poi non può andare in barriera così. Chi è in barriera non dovrebbe avere paura del pallone, ma deve essere consapevole del fatto che può essere colpito. Lui si è girato e questo è un errore imperdonabile che non ha scusanti, un errore gravissimo”.

Ma l’ex mister ne ha davvero per tutti: “In certi momenti devono essere il capitano e gli anziani a metterci la faccia, il gruppo storico della squadra”, ha spiegato ancora Capello. “Invece hanno mandato Chiesa, loro si facevano vedere quando vincevano le partite”.

Non poteva mancare un pensiero sugli ultimi anni della Juventus in Coppa e un “ritorno al passato”: “Il tanto vituperato Allegri ha vinto dei campionati ed ha fatto due finali di Champions e non è stato mai evidenziato quello che ha fatto. Si diceva che ci fosse bisogno di un calcio diverso, ma quando cerchi di fare cose diverse spesso vai verso cose che non sempre sono piacevoli e positive”.