Benevento in A, commozione Maggio: “Non provavo emozioni così forti da tempo”

Il Benevento ha raggiunto matematicamente la Serie A. La squadra guidata da Filippo Pippo Inzaghi ha dominato la serie cadetta e anche ieri, nel successo per 1-0 contro la Juve Stabia si è confermata la più forte. Festa e gioia senza fine per le Streghe che tornano nel massimo campionato con ben sette turni d’anticipo. Tra i grandi protagonist anche Christian Maggio, esterno destro che sui social ha voluto commentare questa gioia all’indomani della partita.

Maggio: “ Un bacio a mamma e papà che dall’alto mi aiutano”

“Ora possiamo finalmente dirlo. SIAMO IN SERIE A!!! Ieri è stata una serata indimenticabilmente. Da tempo non provavo emozioni così forti. Lavorare dando tutto me stesso per raggiungere un obbiettivo ti rende ancora più orgoglioso di quello che fai”, ha scritto Maggio su Instagram dedicando poi questo traguardo alla sua famiglia, anche a chi non c’è più. “Volevo ringraziare la mia famiglia che mi sopporta e supporta sempre, volevo dare un bacio a mamma e papà che dall’alto mi aiutano in ogni momento della mia vita. Un grazie al presidente, al direttore, al mister che ha sempre creduto in me, ai fantastici compagni di squadra, allo staff, fisio, dottori, magazzinieri e tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte. Ma un grazie speciale va a tutti i tifosi che ieri sono stati con con noi in giro per la città a festeggiare. Ora però abbiamo un compito, quello di finire il campionato nel miglior modo possibile. Alla prossima sfida…”.