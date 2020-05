Benevento, Inzaghi: “Vogliamo giocare. Parole Gastaldello strane. Serie A? Arriveranno momenti duri”

Presente e futuro nelle parole del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ospite di OttoChannel nella trasmissione OttoGol. Il mister delle Streghe ha parlato della ripresa della Serie B ma anche del mercato e della prossima annata in Serie A.

RIPARTENZA – “I giocatori hanno voglia di tornare in campo”, ha detto Inzaghi. “Sono rimasto sorpreso dalle parole di Gastaldello (il difensore del Brescia si è detto contrario alla ripresa delle competizioni, ndr). Tutte le aziende sono ripartite in Italia e non capisco perché il calcio non debba fare lo stesso. Personalmente ho dovuto tenere a freno i miei ragazzi perché volevano allenarsi. Persino parlando con mio fratello Simone e altri colleghi ho sentito che tutti volevano giocare”. “Per quanto riguarda il Benevento, senza pensare al primo posto, abbiamo sempre detto che volevamo tornare a giocare perché penso che la nazione abbia bisogno di vederci. Altri hanno fatto strani giochi legati alla classifica. Il calcio è uno sport di contatto, ma se in campo sono tutti negativi non penso che si possano contagiare”.

MERCATO E FUTURO – Ma nelle parole di Super Pippo, anche il futuro tra mercato e prossima annata in Serie A. Sull’obiettivo Llorente: “Ha già detto tutto il direttore. Conosciamo bene le qualità di questo calciatore, ma in questo momento mi piace pensare ai miei attaccanti. Mi sono mancati molto e gliel’ho scritto anche nel gruppo whatsapp”. E sulla prossima annata nella serie maggiore: “Qui a Benevento ho a disposizione tutto ciò che un allenatore possa desiderare: un presidente unico, un direttore molto bravo e una squadra che mi segue. Per noi è stato tutto bello. In serie A arriveranno dei momenti difficili, ma con questo contesto li affronteremo al meglio e ne usciremo con il lavoro. Con queste basi non mi preoccupa nulla”.