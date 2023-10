Benfica, Juran: “Devo la vita a Sven Goran Eriksson. Ecco cosa successe”

L'ex centrocampista del Benfica e del Bochum, ora allenatore del Pari Nizhny Novgorod, prima divisione russa, Sergej Juran, ha raccontato che quando giocava per i portoghesi, l'allenatore svedese del club di Lisbona Sven Goran Eriksson gli ha salvato la vita. Juran ha giocato per il Benfica dal 1991 al 1994. "Nell'aprile 1992 ci fu una pausa nel campionato portoghese e volevo volare a Mosca per incontrare alcuni ragazzi che conoscevo. Di solito mi incontravano all'aeroporto e andavamo poi al ristorante. Ma quella volta Eriksson non mi lasciò andare e quei ragazzi furono uccisi mentre stavano in un stabilimento balneare. Se non fosse stato per l'allenatore, sarei finito nello stesso lido e sarei morto. Non ho detto niente a Eriksson in quel momento, ma quando ci siamo incontrati l'ho sempre ringraziato mentalmente" riporta il portale championat.com.